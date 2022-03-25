В МО РФ заявили об уничтожении более половины украинских танков и боевых машин

Из 1 509 орудий полевой артиллерии и минометов уничтожено 636 единиц; из 535 РСЗО - 163; из 152 самолетов - 112 и из 149 вертолетов - 75.

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В ходе специальной военной операции на Украине ВС РФ уничтожили более половины украинских танков и других боевых бронированных машин, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Из находившихся на 24 февраля в боевом составе 2 416 танков и других боевых бронированных машин уничтожено 1 587 единиц; из 1 509 орудий полевой артиллерии и минометов - 636 единиц; из 535 РСЗО - 163; из 152 самолетов - 112, из 149 вертолетов - 75; из 36 БПЛА "Байрактар ТБ2" - 35; из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1" - 148; из 300 РЛС различного назначения - 117», - заявил он.

По словам Рудского, Украина потеряла 14 тысяч военнослужащих безвозвратно, еще 16 тысяч ранено.

Между тем официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что спецоперация проходит строго по плану, и отметил, что благодаря ей удалось сохранить тысячи жизней граждан ЛНР и ДНР.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов