В Минобороны России сообщили о потерях в ходе спецоперации на Украине, погиб 1 351 человек

Как заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, государство возьмет на себя все решения по поддержке семей - в это будет входить «поднятие детей» вплоть до получения ими высшего образования, полное погашение имеющихся кредитов и решение жилищного вопроса.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ilya Galakhov, Globallookpress

В оборонном ведомстве России сообщили о потерях в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения», - заметил Рудской.

По его словам, государство возьмет на себя все решения по поддержке семей - в это будет входить «поднятие детей» вплоть до получения ими высшего образования, полное погашение имеющихся кредитов и решение жилищного вопроса.

Рудской добавил, что в Минобороны поступает большое количество обращений от граждан России, которые хотят принять участие в спецоперации. Также желание сражаться на стороне ЛНР и ДНР выразило более 23 тысяч граждан других государств.

«Мы предлагали руководству ЛНР и ДНР принять эту помощь, но они заявили, что будут защищать свою землю сами. Сил и средств у них достаточно», - сказал Рудской.

Также Сергей Рудской оценил военные потери Украины. Они составляют порядка 30 тысяч человек, из которых 14 тысяч - безвозвратные, а 16 тысяч - санитарные.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов