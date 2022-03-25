МО РФ опубликовало оригиналы украинских приказов с планами подготовки наступательных действий в Донбассе
Оборонное ведомство России опубликовало оригиналы украинских документов с планами подготовки для наступательных действий в Донбассе.
Представленный секретный приказ командующего Национальной гвардии Украины генерал-полковника Балана датирован 22 января 2022 года. Он адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины.
В тексте приказа подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в Донбассе.
Украинские националисты, как видно из текста приказа, планировали завершить мероприятия боевого слаживания до 28 февраля - для того, чтобы в марте 2022 года начать выполнять боевые задачи в составе украинской операции объединенных сил в Донбассе.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов