Армия МО РФ опубликовало оригиналы украинских приказов с планами подготовки наступательных действий в Донбассе В тексте опубликованного секретного украинского приказа подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в Донбассе. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Оборонное ведомство России опубликовало оригиналы украинских документов с планами подготовки для наступательных действий в Донбассе. Представленный секретный приказ командующего Национальной гвардии Украины генерал-полковника Балана датирован 22 января 2022 года. Он адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины. В тексте приказа подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в Донбассе. Украинские националисты, как видно из текста приказа, планировали завершить мероприятия боевого слаживания до 28 февраля - для того, чтобы в марте 2022 года начать выполнять боевые задачи в составе украинской операции объединенных сил в Донбассе. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика