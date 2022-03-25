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МО РФ опубликовало оригиналы украинских приказов с планами подготовки наступательных действий в Донбассе

18:09 25.03.2022
В тексте опубликованного секретного украинского приказа подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в Донбассе. 
МО РФ опубликовало оригиналы украинских приказов с планами подготовки наступательных действий в Донбассе
© Фото: Минобороны России
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Оборонное ведомство России опубликовало оригиналы украинских документов с планами подготовки для наступательных действий в Донбассе.

Представленный секретный приказ командующего Национальной гвардии Украины генерал-полковника Балана датирован 22 января 2022 года. Он адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины. 

В тексте приказа подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в Донбассе. 

Украинские националисты, как видно из текста приказа, планировали завершить мероприятия боевого слаживания до 28 февраля - для того, чтобы в марте 2022 года начать выполнять боевые задачи в составе украинской операции объединенных сил в Донбассе.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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