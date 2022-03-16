Минобороны России показало кадры марша колонны ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России показало кадры марша колонны Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Ранее оборонное ведомство РФ показало видео с уничтожением украинских складов с боеприпасами, кадры работы беспилотника «Иноходец», который поражает военную технику ВСУ, а также картину, сложившуюся после бегства украинских солдат с крупного военного склада под Херсоном.

Также Минобороны России рассказало, как продвигается наступление на Донбассе - войска ДНР взяли под контроль еще четыре населенных пункта и ведут бои в пятом, а группировка ЛНР ведет бои в городской черте Северодонецка.

Также сообщается, что Вооруженные силы России уничтожили 111 украинских самолетов и 160 беспилотников с начала специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов