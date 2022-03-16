Минобороны России: ВС РФ уничтожили 111 украинских самолетов и 160 беспилотников

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ уничтожили 160 украинских самолетов и 160 беспилотников с начала специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов», - заметил Конашенков.

Он добавил, что также уничтожено 159 зенитных ракетных комплексов, 1 353 танка и других боевых бронированных машин, 129 единиц РСЗО, 493 миномета и артиллерийских орудия, а также 1 096 единиц специальной военной автотехники.

Также официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что наступающие войска ДНР взяли под контроль еще четыре населенных пункта. А группировка ЛНР ведет городские бои в Северодонецке.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов