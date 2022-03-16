Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Минобороны России: ВС РФ уничтожили 111 украинских самолетов и 160 беспилотников

10:12 16.03.2022
Также с начала спецоперации уничтожено 159 зенитных ракетных комплексов, 1 353 танка и других боевых бронированных машин, 129 единиц РСЗО, 493 миномета и артиллерийских орудия, а также 1 096 единиц специальной военной автотехники. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Petro Poroshenko, Globallookpress
Читайте нас на:

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ уничтожили 160 украинских самолетов и 160 беспилотников с начала специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов», - заметил Конашенков.

Он добавил, что также уничтожено 159 зенитных ракетных комплексов, 1 353 танка и других боевых бронированных машин, 129 единиц РСЗО, 493 миномета и артиллерийских орудия, а также 1 096 единиц специальной военной автотехники. 

Также официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что наступающие войска ДНР взяли под контроль еще четыре населенных пункта. А группировка ЛНР ведет городские бои в Северодонецке. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:10 Армия
Видео
Авиация ВКС РФ и средства ПВО сбили три украинских самолета и четыре беспилотника за последние сутки
08:00 Армия
Видео
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами ВСУ в Черниговской области
05:21 В стране и мире
Видео
«Не могли выйти из подвала»: что рассказывают участники массовой эвакуации из Мариуполя
03:06 В стране и мире
Видео
Под постоянным обстрелом: корреспондент «Звезды» побывал на подступах к Северодонецку
02:22 В стране и мире
Видео
Полбуханки хлеба гумпомощи и инстаграмный президент: беженцы рассказали, почему покинули Украину
Популярное
Видео
Разящий «Иноходец»: в МО РФ показали, как ударный БПЛА уничтожает военную технику ВСУ
Видео
Авиация ВКС РФ и средства ПВО сбили три украинских самолета и четыре беспилотника за последние сутки
Видео
Тактика точечных ударов: как артиллерия ЛНР уничтожает противника в ходе спецоперации
Опыт и самоотверженность: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Каждый вылет - боевой: корреспондент показала работу аэродрома ВКС в ходе спецоперации на Украине
Дзюба попросил Карпина не вызывать его в сборную РФ из-за родственников на Украине
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.