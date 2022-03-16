Тысячи ящиков с оружием и боеприпасами: кадры с захваченного ВС РФ под Херсоном склада ВСУ

Российские военнослужащие в ходе спецоперации захватили военный склад Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Как уточняет Минобороны РФ, при приближении российских подразделений украинские военнослужащие отступили, оставив свои позиции и склад.

Несколько ангаров и подземных хранилищ на территории военного объекта полностью заполнены стрелковым вооружением и боеприпасами. На складах по самым приблизительным подсчетам находится более 10 тысяч ящиков с ручными гранатами Ф-1, сотни ящиков с выстрелами к противотанковым гранатометам, тысячи ящиков с патронами к стрелковому вооружению.

Оружие и боеприпасы будут переданы подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик.

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлена передача трофейной военной техники и вооружения ВСУ подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик. Кадры есть в распоряжении «Звезды».