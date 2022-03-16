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Наступающие войска ДНР взяли под контроль еще четыре населенных пункта

10:13 16.03.2022
В то же время группировка ЛНР продолжает наступательные действия и ведет городские бои на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецк. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Михаил Андроник, РИА Новости
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Наступающие в Донбассе войска Донецкой Народной Республики взяли под контроль еще четыре населенных пункта. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. 

«Подразделения Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка», - сказал Конашенков. 

Также, по его словам, в настоящее время силы ДНР ведут бой за населенный пункт Верхнеторецкое. 

Конашенков добавил, что группировка ЛНР продолжает наступательные действия и ведет городские бои на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецк. 

Кроме этого, официальный представитель Минобороны России сообщил, что ВС РФ сбили 111 украинских самолетов и 160 беспилотников с начала специальной военной операции по защите Донбасса.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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