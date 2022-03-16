МО РФ: силы ЛНР ведут бои в городской черте Северодонецка

Группировка сил Луганской народной республики в ходе наступательных действий вступили в бой в черте городе Северодонецк в Луганской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецк», - заявил Конашенков.

Также Конашенков сообщил, что наступающие в Донбассе войска Донецкой Народной Республики взяли под контроль еще четыре населенных пункта. В настоящее время силы ДНР ведут бой за населенный пункт Верхнеторецкое.

Ранее корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев побывал на территории вблизи Северодонецка, где ВСУ вели мощный артиллерийский обстрел. Даже во время съемки на фоне слышался непрекращающийся грохот атаки.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов