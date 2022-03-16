Армия Разящий «Иноходец»: в МО РФ показали, как ударный БПЛА уничтожает военную технику ВСУ Ударный комплекс ликвидировал бронетехнику и целое подразделение украинских танков. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и автомобильной военной техники ВСУ беспилотным ударным комплексом «Иноходец». В ролике демонстрируются непосредственно моменты поражения, показанные через прицел БПЛА. На кадрах видно, как объекты техники ВСУ вспыхивают после попадания по ним. С БПЛА применялось высокоточное ракетное вооружение. Помимо авто- и бронетехники, комплексы уничтожили подразделение танков. Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами ВСУ в Черниговской области. Во время выполнения задания военнослужащие также использовали беспилотный летательный аппарат для корректировки огня. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика