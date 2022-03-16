Горящие обломки: МО РФ показало кадры уничтожения украинских складов с боеприпасами ВСУ
Удар был нанесен высокоточным ракетным комплексом Вооруженных Сил РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения ракетно-артиллерийских складов Вооруженных сил Украины. Видео имеется в распоряжении «Звезды».
Удар был нанесен высокоточным ракетным комплексом ВС РФ. В результате попадания и детонации хранящихся в ангарах боеприпасов склад был полностью уничтожен.
Ранее были опубликованы кадры с захваченного ВС РФ под Херсоном склада ВСУ. Оружие и боеприпасы будут переданы подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик.
Перед этим были показаны кадры уничтожения бронетехники и автомобильной военной техники ВСУ беспилотным ударным комплексом «Иноходец».
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов