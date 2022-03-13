В стране и мире Мир замер в ожидании: к чему пришло противостояние России и Запада на фоне конфликта на Украине Виталий Акиньшин Вадим Синицын Третья неделя специальной операции расставила последние точки и дала ответ на вопрос, зачем Россия вступила в военную фазу по защите республик Донбасса и начала процесс денацификации Украины. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Третья неделя специальной операции расставила последние точки и дала ответ на вопрос, зачем Россия вступила в военную фазу по защите республик Донбасса и начала процесс денацификации Украины. Это помогло предотвратить полномасштабную войну на территории не только Донбасса, но и на территории России и Белоруссии. В распоряжении Министерства обороны РФ оказался боевой приказ командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января этого года. В нем содержатся конкретные сведения о планах нападения Киева на неподконтрольные республики. В документе подробно расписан план подготовки ударных группировок и стоят подписи ответственных за выполнение задач. Наступление на Донбасс было запланировано на начало марта. США и НАТО были глубоко вовлечены в подготовку ВСУ к нападению на Донбасс. Все последние годы американские инструкторы тренировали украинскую армию, а Вашингтон накачивал страну оружием. Таким образом, все те, кто сейчас на Западе выступает за мир, сделали все, чтобы этого мира не было. О том, что российская спецоперация сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины, заявил и президент Белоруссии. Александр Лукашенко на этой неделе вновь приехал в Москву. Не только на словах подтвердил эту информацию, но и продемонстрировал карты, раскрывающие планы нападения Киева, в том числе и на Белоруссию – очевидно, чтобы уничтожить сосредоточенные там союзные войска. Идет не просто операция по принуждению Украины к миру, а большой бой за российский суверенитет, за право России оставаться на политической карте мира. Стране предстоит выйти из этого кризиса без иллюзий об истинных ценностях Запада. Специальная военная операция идет по плану, силам ДНР и ЛНР в ближайшее время будет передано оказавшееся в руках российских военных трофейное западное оружие. Танки, бронемашины, артиллерия, стрелковое оружие - все вооружение, поставленное Западом, будет обращено против него же. Экономические санкции - по сути, экономическая война, которую Запад развязал против России и Белоруссии - для союзных государств открывают новые возможности. В Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили совместные контрмеры по защите экономик двух стран в ответ на беспрецедентное давление Запада. «Сейчас делается массированный удар, наносится по экономике. Но практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне… Можно сказать, время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета», - сказал президент РФ Владимир Путин. Санкционное давление на Россию и Белоруссию началось не вчера и имело планомерный характер, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Действиям западных стран белорусский лидер дал достаточно четкое определение. «Российская Федерация, а мы тем более, – всегда под санкциями. Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому, простите, свинству Запада привыкли. Почему свинству? Потому что это всё нелегитимно, как они любят говорить, это всё незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров, к которым и они, и мы присоединились. Поэтому ещё раз, третий раз: это просто свинство, с моей точки зрения. Я уже этого натерпелся», - заключил Лукашенко. Однако главная тема переговоров Путина и Лукашенко - военная операция на Украине. На уходящей неделе Минобороны России, опубликовало секретный документ национальной гвардии Украины, в котором говорится, что Киев уже в начале марта готовил масштабное наступление на Донбасс. В плане четко прописаны номера украинских боевых подразделений, которые были сосредоточены на Донбасском направлении, фамилии и звания командиров. «Мероприятия боевого слаживания предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской операции объединенных сил на Донбассе. На документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины… Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских вооруженных сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок Украины на неподконтрольные Киеву ЛДНР», - рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Эту информацию российских военных подтвердил и Александр Лукашенко. У белорусской разведки есть исчерпывающие данные о том, что Украина заранее готовила нападение, и не только на Донецк и Луганск. По словам Лукашенко, ВСУ сосредоточили войска, чтобы одновременно ударить по территории Белоруссии. Тем самым сковать находящиеся там, на учениях, подразделения Вооруженных сил России и Белоруссии. Ежедневно на Украину прибывают десятки наемников из разных стран. Профессиональные убийцы, для кого война - это, прежде всего, источник дохода. Очевидцы рассказывают, что железнодорожный вокзал в Львове переполнен так называемыми «солдатами удачи». Украинские СМИ сообщают, что ожидается приезд порядка 20 тысяч наемников из США и Европы. Впрочем, достаточно и тех, кто с оружием в руках готов выступить на стороне Донецкой и Луганской народных республик. На заседании Совбеза министр обороны Сергей Шойгу рассказал об этом президенту. «К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики, для того чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество – из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок. И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более, что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ* в самое сложное время, в последние десять лет», - рассказал министр обороны. Президент России отреагировал на информацию о добровольцах, которые хотят выступить на стороне Донбасса по зову сердца, и попросил пойти им навстречу. «Что касается сбора со всего мира наёмников и направления их на Украину – мы видим, они не скрывают. Западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому, если Вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», - сказал Путин. По словам министра обороны, в ходе военной операции в руках у российских военных оказалось огромное количество самого разного вооружения, которое было брошено ВСУ. Последние несколько месяцев Запад бесконтрольно поставлял на Украину сотни тонн оружия и боеприпасов самого разного назначения. «У нас есть предложение: для обеспечения более высокой боеспособности милиции ЛНР и ДНР передать им на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК, и противотанковые ракетные комплексы. Кроме этого, Владимир Владимирович, у нас скопилось большое количество оружия, украинского оружия: это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Предлагается это также передать Луганской и Донецкой республикам», - сказал Шойгу. Это предложение президент Российской Федерации также одобрил. «Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, – конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моём уровне – пожалуйста, я готов», - ответил президент. Переговоры по Украине идут уже едва ли не в круглосуточном режиме. Министр обороны России Сергей Шойгу дважды на этой неделе разговаривал со своим турецким коллегой. В среду президент разговаривал по телефону с канцлером Шольцем. Обсуждается ситуация вокруг специальной военной операции по защите Донбасса и политико-дипломатические усилия. Путин информировал Шольца о мерах России по организации гуманитарных коридоров. В четверг украинскую тему Путин обсудил по телефону с Шольцем и Макроном. Уже в субботу Путин вновь рассказал Шольцу и Макрону о ситуации на Украине. «Владимир Путин информировал о реальном положении дел. Приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжёлых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ и детских садов. Националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации», - сообщается на сайте Кремля. Об открытии гуманитарных коридоров на неделе Россия пыталась договориться в Турции. Впервые с начала военной операции на Украине в Анталье встретились главы МИД двух стран - Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба. Впрочем, как было заявлено по окончании переговоров, они были безрезультатны. «Если цель встречи была задавать вопросы - давайте прекратим огонь, давайте гуманитарные коридоры будем выстраивать не как предлагает российская сторона, а как хочется украинской стороне - то всё это делалось только для того, чтобы сказать журналистам – вот, все благие устремления провалились. Это вписывается в логику украинской дипломатии, о которой я уже упомянул. Внешние эффекты, рассчитанные на сиюминутное восприятие публики и подменяющие реальную работу», - прокомментировал Лавров. На пресс-конференции организованной после переговоров, представители западных СМИ ожидаемо сыпали обвинениями. Созданный украинскими националистами фейк о разрушенном родильном доме в Мариуполе западные журналисты, похоже, заучили наизусть и повторяют как мантру. «Ну вот, видите - в третий раз меня спрашивают про родильный дом, и в тертий раз не хотят слышать ответ. Вы и сейчас не слушаете по-моему. Вы не слышали то, что я говорю. Вы не слышали то, что я сказал про этот конкретный случай, который сегодня и ваша корпорация, и все другие ключевые западные СМИ сделали хедлайнером. В этом родильном доме, мы об этом сказали 7 марта в Совете Безопасности ООН, давно нет ни женщин, ни детей, ни обслуживающего персонала. Его заняли бойцы батальона «Азов» вместе с прочими радикалами и устроили там свой опорный пункт, как они делают по всей Украине, превращая людей в живые щиты», - ответил Лавров. Украинские СМИ активно распространяли на неделе фото, на котором запечатлены «последствия авиаудара по роддому». На фото - окровавленная беременная женщина. Интернет-пользователи практически сразу узнали в ней популярную в сети модель и бьюти-блогера Марианну Подгурскую. На остальных фотографиях та же женщина, но в других одеждах. Сомнения вызвал и тот факт, что эксклюзивное фото разместил известный фотограф Евгений Малолетко, который сотрудничает с американским агентством Associated Press. Но очевидно, что обстрелы украинскими военными мирных жителей Донбасса Запад игнорирует. Откровенный поток лжи поставлен на конвейер. По словам Сергея Лаврова, это вполне укладывается в западный план по истреблению России как государства. И Украина, говорит глава МИД, лишь плацдарм для осуществления этих планов. «Мы поняли, что сейчас речь идёт совсем не об Украине, речь идёт об агрессии против всего русского: интересы, религия, культура, язык, безопасность и прочее. Остервенелая реакция Запада на наши действия показывает, что действительно идёт бой не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов», - отметил Лавров. В этих крайне агрессивных условиях, в условиях было принято вынужденное, но единственно верное решение. В четверг МИД РФ заявил о том, что Россия выходит из состава Совета Европы. «Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», - сказано в заявлении МИД РФ. Но и в этих условиях от переговоров Россия не отказывается . В Беловежской пуще на этой неделе прошел уже третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Прекращение кровопролития возможно, если украинская сторона выполнит основные пункты - сложит оружие и пропишет конституционно свой нейтральный, неядерный статус. Признает Крым территорией России, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами. Но переговоры откровенно буксуют. Поведение Украинской делегации на переговорах в Беловежской пуще выглядит несерьезно. Очевидцы говорят, что украинские переговорщики прибывают в приподнятом настроении, шутят. Делегированный Киевом депутат Давид Арахамия, пишет, что приходит на переговоры в бейсболке, чтобы показать свое отношение к России - и будет носить ее, пока не добьется на переговорах победы. Трудно сказать, насколько такие методы убеждения оценят, например, несущие потери украинские военные. Куда более здравая мысль прозвучала, на неделе из Израиля. Премьер страны Нафтали Беннет, в телефонном разговоре с Зеленским предложил ему выполнить требования России и прекратить боевые действия. *ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика