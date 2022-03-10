В МО РФ представили факты, доказывающие отсутствие авиаудара по больнице в Мариуполе

В Министерстве обороны представили факты, которые доказывают постановочный характер «авиаудара» по больнице в Мариуполе. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Как отметил Конашенков, характер внешних и внутренних повреждений может ввести в заблуждение лишь неподготовленную аудиторию из США и Европа. Именно эта аудитория и являлась целью воздействия данной постановки. В реальности повреждения от фугасного авиационного боеприпаса выглядят иначе.

«Фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания», - отметил представитель Минобороны РФ.

Кроме того, Конашенко заявил, что имевший место «авиаудар» – полностью режиссированная провокация, для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории. Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла.

Материал подготовили: Вадим Синицын, Николай Баранов.