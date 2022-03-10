В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Совета Европы

Заявление Министерства иностранных дел России о выходе РФ из Совета Европы означает выход страны из всех институтов организации, включая Европейский суд по правам человека. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Сегодня на сайте российского Министерства иностранных дел было опубликовано заявление. В нем утверждалось, что страны Европейского союза и НАТО, ведущие недружественную политику по отношению к РФ, разрушают Совет Европы. Кроме того, в МИД добавили, что Москва отказывается от участия в превращении этой организации в площадку для «самолюбования» Запада.

Напомним, что ранее, в феврале, в Комитете министров Совета Европы заявили, что права делегации РФ в организации приостанавливаются, однако она продолжает быть членом СЕ, а также участником конвенций Совета.