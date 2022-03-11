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Лукашенко принес Путину карту, раскрывающую планы нападения Украины на Белоруссию

Андрей Аркадьев
14:29 11.03.2022
ВСУ собирались нанести удар по Белоруссии, подчеркнул Александр Лукашенко.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Белорусский президент Александр Лукашенко пообещал показать своему российскому коллеге Владимиру Путину карту, раскрывающую планы Вооруженных сил Украины по нападению на Белоруссию.

«Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, четыре позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска (Белоруссии и России), которые были на учениях. Не мы развязали эту войну», - подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что на территории Украины имеются самые большие атомные электростанции, разрабатывается биологическое оружие. Он также напомнил, что Белоруссия обеспечила электроэнергией Чернобыльскую АЭС.

Лукашенко вновь указал на необходимость спецоперации на Украине и повторил, что ВСУ собирались не только атаковать Донбасс, но и нанести удар по Белоруссии.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала реакцию коллективного Запада, который ввел в отношении официальной Москвы экономические санкции. Множество иностранных брендов заявили о приостановке деятельности в России или полном уходе с рынка.

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