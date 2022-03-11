Кремль: Шойгу, говоря об отправке добровольцев на Украину, имел в виду готовых помогать бесплатно

В Кремле заявили, что министр обороны России Шойгу, говоря об отправке добровольцев из других стран на Украину, имел в виду людей, готовых помогать бесплатно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом, поток добровольцев есть. У нас есть наемники, огромное количество платных наемников, которые приезжают на Украину, чтобы принимать участие в боевых действиях против наших военных. Одновременно с этим поступают заявки от добровольцев, которые хотят на бесплатной основе принять участие в том, что, по их мнению, является фактически национально-освободительной борьбой», - заметил Песков.

Также пресс-секретарь президента России сказал, что усиление западных рубежей России не связано с закрытием границы страны.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу предложил президенту России Владимиру Путину передать республикам Донбасса трофейное вооружение, еще недавно принадлежавшее Украине. Он привел в пример бронетехнику, стрелковое оружие, а также ПТУР и ПЗРК, в том числе, иностранного производства.

Кроме этого, Сергей Шойгу наградил в Москве, в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка, отличившихся участников специальной военной операции по защите Донбасса. Двенадцать военнослужащих получили 10 медалей «За отвагу», Орден Мужества и звезду Героя России.