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Лавров заявил, что не верит в то, что может начаться ядерная война

Андрей Аркадьев
13:46 10.03.2022
Россия никогда не говорит о возможности третьей мировой войны, подчеркнул глава МИД РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МИД РФ
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Ядерную тему в контексте событий, которые происходят на Украине вбрасывали представители стран НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачивались в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему в этот дискурс вбрасывали западные представители и прежде всего "натовцы"», - сказал он по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что его британская коллега Лиз Трасс заявляла, что не исключает конфликта между Североатлантическим альянсом и РФ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по словам Лаврова, говорил, что при желании альянс может разместить ядерное оружие на территории восточноевропейских членов блока.

Также глава МИД РФ заявил, что Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта.

Министры иностранных дел России, Украины и Турции Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу провели сегодня переговоры на полях дипломатического форума в турецкой Анталье. Они проходили по предложению турецкой стороны и продлились 90 минут.

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