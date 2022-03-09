Секретный приказ: как Киев с января готовил наступательную операцию на Донбасс

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Февраль в Старичах отводился на боевое слаживание новой батальонно-тактической группы и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, тоже известной тем, что ее натаскивали американские и британские военные.
«Это подготовка батальонов и тактических групп, которые сейчас действуют и на юге, в том числе. Это касается не только Вооруженных сил Украины, но и подразделений Национальной гвардии. Этим они занимаются», - комментирует военный эксперт Василий Дандыкин.
Военнопленный, уроженец Харьковской области рассказал, что обучался в центре от скуки - не было ни работы, ни семьи.
«Обучение мы проходили с иностранцами на полигоне. У нас были инструктора литовцы, у других подразделений, насколько я знаю, были канадцы. Нас учили правильно захватывать дома. Другие на танках, третьи - на зенитках. Команда уже готовилась к осмотру о наступлении. Это должно было случиться 8 марта, или до 8 марта, или 8 марта», - рассказал он.
Так называемая «операция объединенных сил» в Донбассе - это сменившая название еще в 2018-м году, при Порошенко, бывшая АТО. О серьезности намерений военного руководства Украины говорят сроки и то, чем усилят нацгвардейцев на передовой в Донбассе.
«До 23 января создать батальонно-тактическую группу 4-й бригады оперативного назначения и получить вооружение, боеприпасы и военную технику; также принять в оперативное подчинение боевую снайперскую группу в составе двух снайперских пар и группы огневой поддержки численностью до 30 военнослужащих; маневренную группу радиоэлектронной разведки», - гласит документ.
Обнародованные секретные документы проливают свет и на то, по каким критериям подбирались будущие участники наступательной операции Киева.
«Целых пять абзацев четвертого пункта уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всеми психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить "наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами и полиграфической продукцией"», - отметил представитель МО РФ Конашенков.
Нацгвардейцев, неготовых на риск, и показавших «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования, запретили направлять к месту выполнения «боевых специальных задач». Секретный документ от 22-го января подписал Николай Балан, командующий Нацгвардией Украины. Меньше чем через неделю его уволили - после того, как в Днепре на заводе «Южмаш» срочник расстрелял из автомата сослуживцев. Погибли пять человек. Сам Балан заявил, что останется на службе Украине, но не на военной. Его приказ подразумевал завершение подготовки националистов 28 февраля.
«Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику в марте этого года», - подчеркнул Конашенков.
Исследование документов продолжается. И если доказательства подготовки операции по штурму Донбасса украинскими националистами в начале марта уже неопровержимы, то сейчас вопрос стоит в определении - насколько глубоко в это было вовлечено НАТО.