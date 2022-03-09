В стране и мире Секретный приказ: как Киев с января готовил наступательную операцию на Донбасс Максим Петренко Для наступления тщательно формировалась особая боевая группа, свидетельствуют найденные российскими военнослужащими секретные документы. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российские военнослужащие захватили секретные документы командования Нацгвардии Украины, которые однозначно говорят о том, что Киев планировал наступательную операцию в Донбассе в самое ближайшее время. В частности, 4-ая бригада оперативного назначения должна была завершить боевое слаживание уже к 28 февраля. Причем было запрещено отправлять на фронт немотивированных бойцов. Попавший в руки российских военнослужащих секретный приказ командующего Нацгвардией Украины подтверждает, что киевский режим вел скрытую подготовку наступательной операции в Донбассе. Для этого с конца января тщательно формировалась особая боевая группа. «Подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе. Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины», - рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Личный состав боевой группы набирался из всех территориальных управлений Нацгвардии Украины. Их руководители с документом были ознакомлены, о чем говорят подписи на бумагах. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Подразделению предстояло пройти соответствующее обучение. В частности, до 5 февраля 2022 года организовать перевозку железнодорожным транспортом военной техники 4-й бригады оперативного назначения из пункта постоянной дислокации в район Международного центра миротворчества и безопасности в Старичах и затем оттуда в район выполнения боевых задач. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Село Старичи Львовской области. Так называемый центр миротворчества и безопасности - официальное название Яворовского военного полигона. Именно сюда долгие годы завозятся тысячи единиц оружия натовских образцов, и по «натовскому» же стандарту западные инструкторы обучают как Вооруженные силы Украины, так и запрещенные в России нацбатальоны, входящие в структуру Нацгвардии. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Февраль в Старичах отводился на боевое слаживание новой батальонно-тактической группы и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, тоже известной тем, что ее натаскивали американские и британские военные. «Это подготовка батальонов и тактических групп, которые сейчас действуют и на юге, в том числе. Это касается не только Вооруженных сил Украины, но и подразделений Национальной гвардии. Этим они занимаются», - комментирует военный эксперт Василий Дандыкин. Военнопленный, уроженец Харьковской области рассказал, что обучался в центре от скуки - не было ни работы, ни семьи. «Обучение мы проходили с иностранцами на полигоне. У нас были инструктора литовцы, у других подразделений, насколько я знаю, были канадцы. Нас учили правильно захватывать дома. Другие на танках, третьи - на зенитках. Команда уже готовилась к осмотру о наступлении. Это должно было случиться 8 марта, или до 8 марта, или 8 марта», - рассказал он. Так называемая «операция объединенных сил» в Донбассе - это сменившая название еще в 2018-м году, при Порошенко, бывшая АТО. О серьезности намерений военного руководства Украины говорят сроки и то, чем усилят нацгвардейцев на передовой в Донбассе. «До 23 января создать батальонно-тактическую группу 4-й бригады оперативного назначения и получить вооружение, боеприпасы и военную технику; также принять в оперативное подчинение боевую снайперскую группу в составе двух снайперских пар и группы огневой поддержки численностью до 30 военнослужащих; маневренную группу радиоэлектронной разведки», - гласит документ. Обнародованные секретные документы проливают свет и на то, по каким критериям подбирались будущие участники наступательной операции Киева. «Целых пять абзацев четвертого пункта уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всеми психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить "наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами и полиграфической продукцией"», - отметил представитель МО РФ Конашенков. Нацгвардейцев, неготовых на риск, и показавших «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования, запретили направлять к месту выполнения «боевых специальных задач». Секретный документ от 22-го января подписал Николай Балан, командующий Нацгвардией Украины. Меньше чем через неделю его уволили - после того, как в Днепре на заводе «Южмаш» срочник расстрелял из автомата сослуживцев. Погибли пять человек. Сам Балан заявил, что останется на службе Украине, но не на военной. Его приказ подразумевал завершение подготовки националистов 28 февраля. «Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику в марте этого года», - подчеркнул Конашенков. Исследование документов продолжается. И если доказательства подготовки операции по штурму Донбасса украинскими националистами в начале марта уже неопровержимы, то сейчас вопрос стоит в определении - насколько глубоко в это было вовлечено НАТО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика