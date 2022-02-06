Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Определить болевые точки»: как проходит подготовка к учениям «Союзная решимость - 2022»

Роман Закурдаев
18:59 06.02.2022
Проверка сил реагирования пройдет с 10 по 20 февраля, учения носят исключительно оборонительный характер и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества, ни для соседних стран. Конечно, полностью сбросить со счетов политику не получится.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

«Союзная решимость» - готовность номер один. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске обсудили ключевые задачи предстоящих российско-белорусских учений. Беспрецедентная по масштабу переброска войск прошла блестяще. СКазался опыт миротворческой операции в Казахстане.

«Вы совершенно правильно отметили, что январь месяц заставил нас начать все эти учения проверки и совместную работу гораздо раньше. И это был Казахстан. И конечно благодаря той оперативной работе наших президентов - и вас и Владимира Владимировича, и ваших коллег по ОДКБ - конечно эту операцию удалось провести в самые короткие и сжатые сроки. И как сегодня уже показывает жизнь, очень своевременно», - сказал Шойгу.

Александр Лукашенко открыто дал понять- именно сейчас Белоруссия особо нуждается в таком стратегическом и военном партнере, как Россия.

«Мы вынуждены укреплять границу с Украиной. Поэтому эти учения и ваша помощь здесь важна, ваших специалистов, помогут нам определить самые болевые точки на этом направлении для того, чтобы без лишних затрат создать оборону на южных наших рубежах. А это также важно и для Российской Федерации. Поэтому разговоры там о войне, не войне и так далее... Полезут-получат. Вот и вся война», - сказал Лукашенко.

Из Минска Сергей Шойгу отправился с проверкой на полигон Брестский. Здесь разыгрывают один из эпизодов общевойскового боя. Шквал огня. Планы боевиков прорвать окружение выжигают напалмом. А минно-взрывные заграждения условного противника на себя берет легендарная установка разминирования УР77 «Змей Горыныч».

Вместе с десантниками Ивановской дивизии ВДВ условного противника блокируют бойцы сил специальных операций Белоруссии. А огневую поддержку им оказывают артиллеристы Восточного военного округа. Совместные действия на земле, в воздухе и даже в воде. Сквозь толщу льда реку форсируют бронетранспортеры. Белорусские и российские военные плечом к плечу выполняют учебно-боевые задачи.

В один из моментов демонстрационного показа Сергей Шойгу отдельно обращает внимание своих коллег на возможности противотанкового ракетного комплекса «Корнет». За этим уникальным оружием большое будущее.

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» отличается своей универсальностью. Его модификации позволяют вести огонь, как с стационарно с брони, так и с земли. Время на развертывание меньше одной минуты.

По бронебойности и дальности стрельбы у «Корнета» нет аналогов в мире. Все зарубежные конкуренты, в том числе и широко рекламируемый американский комплекс «Джавелин» уступают ему по всем ключевым параметрам.

Предстоящие масштабные маневры сразу на шести полигонах, кажется, очень сильно нервируют южного соседа Белоруссии. Причем настолько, что Киев пошел на отчаянный шаг. На этой неделе Минск заявил о перехвате беспилотника - разведчика. Сообщается, что крылатый шпион, запущенный территорию Украины, вел съемку военных объектов на полигоне Брестский

МИД Белоруссии заявил решительный протест послу Украины в Республике. Официальный Киев все обвинения отвергает и , в свою очередь готовится противостоять «российской агрессии». Хотя неоднократно подчеркивалось - предстоящие учения «Союзная решимость» носят, прежде всего, оборонительный характер.

«Мы народ - что Россия, что мы - хлебнули своего горюшка. Нам разве надо что-то еще. История учит сама всему. Те, кто понимает историю или забыл ее, пусть почитают книжки», - заявил командующий Силами специальных операций ВС Республики Беларусь Вадим Денисенко.

Российские и белорусские военнослужащие спокойно и планомерно завершают боевое слаживание. И этот опыт им еще обязательно пригодится. Ожидается, что только в этом году вооруженные силы обеих стран проведут свыше 20 совместных учений.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:47 В стране и мире
Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления от COVID-19
15:35 В стране и мире
Видео
Последствия массового ДТП на Киевском шоссе сняли с коптера
14:50 В стране и мире
В Роспотребнадзоре заявили о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ
13:09 В стране и мире
Путин поздравил лыжника Большунова с победой на Олимпиаде в Пекине
12:17 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры операции по поиску пропавшего подо льдом экс-замминистра юстиции Ялунина
Популярное
Видео
Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час
Александр Большунов завоевал первое золото сборной РФ на Олимпиаде в Пекине
Умер пятилетний мальчик, который провел несколько дней в глубоком колодце в Марокко
Видео
Опубликованы кадры взлета ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Видео
Грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье
ВКС успешно провели пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.