«Определить болевые точки»: как проходит подготовка к учениям «Союзная решимость - 2022»

«Союзная решимость» - готовность номер один. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске обсудили ключевые задачи предстоящих российско-белорусских учений. Беспрецедентная по масштабу переброска войск прошла блестяще. СКазался опыт миротворческой операции в Казахстане.

«Вы совершенно правильно отметили, что январь месяц заставил нас начать все эти учения проверки и совместную работу гораздо раньше. И это был Казахстан. И конечно благодаря той оперативной работе наших президентов - и вас и Владимира Владимировича, и ваших коллег по ОДКБ - конечно эту операцию удалось провести в самые короткие и сжатые сроки. И как сегодня уже показывает жизнь, очень своевременно», - сказал Шойгу.

Александр Лукашенко открыто дал понять- именно сейчас Белоруссия особо нуждается в таком стратегическом и военном партнере, как Россия.

«Мы вынуждены укреплять границу с Украиной. Поэтому эти учения и ваша помощь здесь важна, ваших специалистов, помогут нам определить самые болевые точки на этом направлении для того, чтобы без лишних затрат создать оборону на южных наших рубежах. А это также важно и для Российской Федерации. Поэтому разговоры там о войне, не войне и так далее... Полезут-получат. Вот и вся война», - сказал Лукашенко.

Из Минска Сергей Шойгу отправился с проверкой на полигон Брестский. Здесь разыгрывают один из эпизодов общевойскового боя. Шквал огня. Планы боевиков прорвать окружение выжигают напалмом. А минно-взрывные заграждения условного противника на себя берет легендарная установка разминирования УР77 «Змей Горыныч».

Вместе с десантниками Ивановской дивизии ВДВ условного противника блокируют бойцы сил специальных операций Белоруссии. А огневую поддержку им оказывают артиллеристы Восточного военного округа. Совместные действия на земле, в воздухе и даже в воде. Сквозь толщу льда реку форсируют бронетранспортеры. Белорусские и российские военные плечом к плечу выполняют учебно-боевые задачи.

В один из моментов демонстрационного показа Сергей Шойгу отдельно обращает внимание своих коллег на возможности противотанкового ракетного комплекса «Корнет». За этим уникальным оружием большое будущее.

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» отличается своей универсальностью. Его модификации позволяют вести огонь, как с стационарно с брони, так и с земли. Время на развертывание меньше одной минуты.

По бронебойности и дальности стрельбы у «Корнета» нет аналогов в мире. Все зарубежные конкуренты, в том числе и широко рекламируемый американский комплекс «Джавелин» уступают ему по всем ключевым параметрам.

Предстоящие масштабные маневры сразу на шести полигонах, кажется, очень сильно нервируют южного соседа Белоруссии. Причем настолько, что Киев пошел на отчаянный шаг. На этой неделе Минск заявил о перехвате беспилотника - разведчика. Сообщается, что крылатый шпион, запущенный территорию Украины, вел съемку военных объектов на полигоне Брестский

МИД Белоруссии заявил решительный протест послу Украины в Республике. Официальный Киев все обвинения отвергает и , в свою очередь готовится противостоять «российской агрессии». Хотя неоднократно подчеркивалось - предстоящие учения «Союзная решимость» носят, прежде всего, оборонительный характер.

«Мы народ - что Россия, что мы - хлебнули своего горюшка. Нам разве надо что-то еще. История учит сама всему. Те, кто понимает историю или забыл ее, пусть почитают книжки», - заявил командующий Силами специальных операций ВС Республики Беларусь Вадим Денисенко.

Российские и белорусские военнослужащие спокойно и планомерно завершают боевое слаживание. И этот опыт им еще обязательно пригодится. Ожидается, что только в этом году вооруженные силы обеих стран проведут свыше 20 совместных учений.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов