В МИД Белоруссии вручили протест украинскому послу из-за запуска БПЛА с территории Украины

В Министерство иностранных дел Белоруссии вызвали посла Украины и вручили ему протест. Причиной послужил запущенный им с украинской территории в белорусскую сторону беспилотник.

«3 февраля 2022 года в МИД был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси», - говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

По данным министерства, украинский беспилотник 24 января 2022 года незаконно пересек госграницу Белоруссии и был там зафиксирован средствами слежения. Анализ полученных данных позволил установить, что целью запуска было собрать сведения о полигоне Брестский. Белорусская сторона потребовала от украинской недопущения подобных действий в дальнейшем.

Отметим, Брестский - один из полигонов, на которых проходят совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость - 2022». На первом их этапе войска проводят передислокацию и создают группировки войск, на втором проведут совместные учения.