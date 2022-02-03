Шойгу объяснил февральские учения РФ и Белоруссии событиями в Казахстане

Министр обороны России Сергей Шойгу в время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что учения «Союзная решимость - 2022» начались раньше из-за событий в Казахстане.

«Вы правильно отметили, что январь заставил нас начать эти учения, проверки и совместную работу гораздо раньше: это был Казахстан», - сказал глава российского оборонного ведомства.

Шойгу также отметил оперативную работу лидеров двух стран по организации миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане.

«Конечно, благодаря оперативной работе президентов: и вас, и Владимира Владимировича, ваших коллег по ОДКБ - эту операцию удалось провести в самые короткие, сжатые сроки и, как сегодня уже показывает жизнь, очень своевременно», - отметил Шойгу.

Учения «Союзная решимость - 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Военным двух стран предстоит разыграть сценарий совместной оборонительной операции. По условиям учений, Союзное государство подвергнется внешней агрессии. Военнослужащие отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму, отточат навыки по усилению госграницы, перекроют каналы «доставки оружия», найдут и обезвредят условных диверсантов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов