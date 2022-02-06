Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»

Один выстрел противотанкового ракетного комплекса «Корнет-Д1» равен одной уничтоженной цели. Точность такой военной арифметики проверили на испытаниях в Дагестане - результат не в пользу танков.

О преимуществах отечественного вооружения перед западными аналогами рассказал главный конструктор по ПТРК КБ приборостроения имени Шипунова Михаил Андреев.

«Дальность стрельбы нашего комплекса в 4 раза превосходит дальность стрельбы Javelin - у него всего 2,5 километра, при этом бронепробиваемость у него гораздо меньше. У нас - 1150 миллиметров, у него - порядка 800-900. И, если у нас оператор как только видит цель, нажимает на кнопку и ракета пошла, то у “Джавелина” перед пуском надо порядка 30 секунд, чтобы головка самонаведения охладилась, чтобы она была готова сопровождать цель и наводить на нее ракету», - поделился он.

У Javelin головка самонаведения - в самой ракете, определяет цель по инфракрасному и тепловому излучению. Применен принцип «пустил-забыл» - удобно, но, если температура рельефа, к примеру в раскаленных песках, мало отличается от температуры брони танка, то ракета может потерять цель, а оператор уже не сможет изменить траекторию. А еще самонаведение "Джавелина" чувствительно к помехам - мощная дымовая завеса или специальная металлизированная аэрозоль ослепят «умную американскую ракету». У «Корнета» же наведение идет с помощью лазерного луча с пусковой установки на датчик в хвостовой части ракеты, и полет можно скорректировать в любой момент, и помехи не страшны.

«Корнеты» применялись в Сирии, находятся на вооружении у целого ряда стран, в том числе у Алжира и других. Они имеют опыт боевого применения, и этот опыт учитывается при модернизации. Поэтому боевой опыт, он в этом случае на стороне «Корнета».

Javelin выпускается как переносной комплекс. Если его устанавливают, то на платформы, практически кустарно. «Корнеты» же изначально разрабатываются не только для пехоты. Размещение их на бронеавтомобилях позволяет поражать и низколетящие воздушные цели - за счет применения в ракетах неконтактного датчика цели, это становится уникальным свойством для противотанковых комплексов, у которого нет аналогов в мире.

Javelin навести на здания почти нереально: головка самонаведения просто не захватит цель, которая по температуре не отличается от окружающей среды. «Американец» также может выстрелить по одной цели только одной ракетой, что резко снижает его эффективность. «Корнет» - другое дело, у него предусмотрен даже специальный режим.

«Для борьбы с активными системами защиты, которыми оснащаются танки, в самоходных вариантах комплексов предусмотрен режим "Тандем": выстреливаются две ракеты с разницей меньше секунды и, если первую ракету снимет активная защита, то вторая пробьет броню голого танка», - рассказал Михаил Андреев.

Разработка тульских конструкторов стала любимым оружием офицеров Сил Специальных Операций. В 2017 году в провинции Алеппо в Сирии 16 бойцов в течении двух суток противостояли 300 террористам и уничтожили бронеавтомобиль со взрывчаткой, БМП и джипы с зенитными установками с помощью «Корнетов».

Вишенка на торте - стоимость ПТРК. Javelin - самый дорогой противотанковый ракетный комплекс в истории, по разным данным, его стоимость с комплектом из шести ракет составляет от 600 тысяч долларов до почти 1,5 миллионов. «Корнет» же дешевле минимум в 7 раз, и при этом куда эффективнее.

Материал подготовили: Егор Левин, Аркадий Украинский