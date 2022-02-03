Шойгу прибыл на полигон Брестский для инспекции сил реагирования Союзного государства

Министр обороны России Сергей Шойгу вместе со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным прибыл на полигон Брестский. Министры проведут инспекцию подразделений армий двух стран, которые задействованы в проверке сил реагирования Союзного государства и предстоящих учениях «Союзная решимость - 2022».

На полигоне будет отрабатываться нанесение огневого поражения условному противнику с применением разведывательно-ударных и ударно-огневых комплексов. Также военнослужащие двух стран отработают закрепление на новых рубежах и удержание базового региона. Проверка будет проводиться до 9 февраля, после чего стартуют учения «Союзная решимость - 2022».

Учения «Союзная решимость - 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Военным двух стран предстоит разыграть сценарий совместной оборонительной операции. По условиям учений, Союзное государство подвергнется внешней агрессии. Военнослужащие отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму, отточат навыки по усилению госграницы, перекроют каналы «доставки оружия», найдут и обезвредят условных диверсантов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

