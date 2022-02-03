Шойгу назвал беспрецедентной работу Белоруссии по развертыванию войск РФ перед учениями «Союзная решимость - 2022»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Белоруссия проделала беспрецедентную работу по развертыванию группировки российских войск в рамках подготовки учений «Союзная решимость - 2022». Об этом он заявил в ходе встрече с президентом страны Александром Лукашенко в Минске.

«Мы сегодня проведем большую инспекцию того, что на этом этапе подготовки к учениям сделано, что предстоит сделать. Но вы совершенно справедливо отметили, что первый этап, который заключался в переброске почти на 10 тысяч километров больших группировок войск с техникой, он идет к завершению. И конечно, белорусское Министерство обороны, Верховный главнокомандующий, давший все команды на разворачивание большой сети для приема такой группировки, провели беспрецедентную работу», - сказал Шойгу.

Министр отметил, что организация позволит перебросить дополнительные силы.

«То есть не просто блестяще все организовано. Есть еще возможность по дополнительному приему техники», - отметил министр.

Также Шойгу отметил, что переброска войск в рамках совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость - 2022» прошла блестяще.

Учения «Союзная решимость - 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Военным двух стран предстоит разыграть сценарий совместной оборонительной операции. По условиям учений, Союзное государство подвергнется внешней агрессии. Военнослужащие отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму, отточат навыки по усилению госграницы, перекроют каналы «доставки оружия», найдут и обезвредят условных диверсантов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

