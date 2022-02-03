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Шойгу заявил, что военнослужащие Белоруссии и РФ проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий

12:41 03.02.2022
Шойгу заявил, что военнослужащие Белоруссии и РФ проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские и белорусские военнослужащие в текущем году будут участвовать в более 20 мероприятиях, в их числе учения «Восток-2022». Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу 3 февраля на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«У нас впереди по этому году более 20 мероприятий», - сказал министр обороны РФ.

Шойгу также отметил, что переброска войск в рамках учений «Союзная решимость - 2022» прошла блестяще, есть даже возможности по дополнительному приему техники. Министр добавил, что на учениях «Восток-2022» войска будут сконцентрированы на восточных рубежах.

В свою очередь, Лукашенко заявил о намерении закупить у РФ почти всю технику, участвующую в февральских учениях «Союзная решимость-2022». Он добавил, что Белоруссия готова создавать с Россией дополнительные центры для обучения обращению с российским оружием, включая системы ПВО.

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