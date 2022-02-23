Удар по глобальной экономике: почему санкции Запада против РФ опасны для всего мира

Соединенные Штаты будут и дальше поставлять вооружение Украине. Об этом заявил президент Джо Байден. Он также объявил о новом санкционном пакете против России. В этом пакете нашлось место для банков, суверенного долга и даже футбольного клуба ЦСКА.

«Мы вводим полную блокировку двух крупных российских финансовых институтов, ВЭБ и их военного банка. Мы вводим комплексные санкции в отношении суверенного долга России. Мы работаем с Германией, чтобы гарантировать, что "Северный поток-2" не будет продвигаться вперед. Поддержание свободы ударит и по нам. Я собираюсь предпринять решительные действия, направленные на то, чтобы боль от наших санкций была нацелена на российскую экономику, а не на нашу», - заявил глава Белого дома.

Но пока что российская экономика с 2014 года выстроила крепкую систему защиты от внешних потрясений. Еще в 2018 году Минфин США просил не вводить санкции против российского суверенного долга - это даст серьезные побочные эффекты для глобального рынка. Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о последствиях для американской экономики.

«Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», - подчеркнул он.

На сайте Минфина США опубликован полный список российских компаний, попавших под удар новых санкций - 42 пункта. В основном это дочерние компании банков ВЭБ и ПСБ. ВЭБ владеет акциями футбольного клуба ЦСКА - его сюда тоже добавили. Российские корпорации поспешили успокоить своих клиентов.

«Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии - способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан. Введение санкций в отношении ПСБ было ожидаемым. Необходимые мероприятия заранее подготовлены и проведены банком в рабочем порядке. Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность ПСБ», - отметили в компаниях.

Япония приостанавливает выдачу виз жителям ДНР и ЛНР. Канада усиливает военное присутствие в Европе, на земле, воде и в воздухе. Премьер-министр Джастин Трюдо дает отмашку на переброску до 500 членов вооруженных сил своего государства на территорию Латвии.

«Мы запрещаем канадцам любую финансовую деятельность с так называемыми независимыми государствами Луганска и Донецка, мы вводим санкции против членов российского парламента, введем дополнительные санкции в отношении двух госбанков России и запретим любые финансовые операции с ними», - сказал Трюдо.

Шеф Пентагона Ллойд Остин принимает главу украинского МИД Дмитрия Кулебу. Свою позицию украинский министр представил в двух вариантах: «план А» - дипломатия и «план Б» - сражаться за каждый дюйм земли.

В четверг должны были пройти переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве. Но глава госдепа заявил, что отказывается от встречи.

В поддержку независимости ЛНР и ДНР выступают Центральноафриканская республика, Южная Осетия, Абхазия, Сирия, Никарагуа, Куба и Венесуэла.

«Венесуэла вместе с Путиным, с Россией, с доблестными и справедливыми делами мира. Мы отвергаем все планы окружить Россию в военном и стратегическом плане. Россию нужно уважать, как уважать все остальные народы мира. Минские соглашения не признаны и отброшены неофашистской элитой, управляющей Украиной. Экономику Украины разрушили Байден и НАТО всей этой кампанией, нацеленной на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию. Это абсолютно неприемлемо», - заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Президент Сербии Александр Вучич резко высказался в адрес украинского дипломата, который потребовал от сербов осудить российскую агрессию. По мнению Вучича, для начала послам доброй воли следует позвонить Владимиру Зеленскому и осудить агрессию над Сербией, которую учинили США и другие страны-участницы НАТО.