Япония вводит санкции против РФ

Япония вслед за некоторыми странами Запада приняла решение о введении санкций против России. Такое заявление сделал японский премьер-министр Фумио Кисида. Решение Токио, по его словам, связано с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

«Наша страна приняла решение о введении следующих санкций: остановка выдачи виз представителям двух республик и замораживание капиталов, запрет экспортно-импортных отношений с этими двумя республиками, размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в нашей стране. Далее мы примем решение по деталям этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры», - приводит РИА Новости слова Кисида.

Ранее о введении антироссийских санкций заявили США и Канада. Американский госсекретарь Энтони Блинкен, в свою очередь, решил отменить запланированную на 24 февраля встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Недружественные шаги Запада последовали после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик. Указ об этом накануне подписал Владимир Путин. Также президент РФ подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации ратифицировал их.