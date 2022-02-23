Антонов предупредил США об опасности антироссийских санкций

Введенные США антироссийские санкции больно ударят по американским гражданам и мировым рынкам, но не заставят РФ пересмотреть свой внешнеполитический курс. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен... Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций», - приводит РИА Новости слова Антонова.

Дипломат отметил, что США не сделали ничего, чтобы убедить украинские власти в необходимости выполнять Минские соглашения, а также поощряли украинский режим к бездействию. Помимо этого, он напомнил, что Вашингтон накачивал Украину оружием, вместо того, чтобы убедить официальный Киев сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР.

Ранее Министерство финансов США подтвердило введение санкций против двух российских банков, а также их 42 дочерних компаний, которые находятся в России, в Белоруссии, на Украине и в Гонконге. Кроме того, в санкционный список внесены «влиятельные россияне» из ближайшего окружения президента РФ.

Вслед за Америкой об антироссийских ограничительных мерах также заявили Канада и Япония.

Недружественные шаги Запада последовали после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик. Указ об этом ранее подписал Владимир Путин. Также президент РФ подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации ратифицировал их.