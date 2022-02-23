Глава МИД Украины назвал два сценария по разрешению кризиса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нашел два способа разрешения кризиса вокруг страны. После переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном он рассказал о них журналистам.

«"План А" - использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. "План Б" - сражаться за каждый дюйм земли», - приводят его слова РИА Новости.

Напомним, что в последние дни резко обострилась ситуация в Донбассе. И в республиках, и на Украине все чаще стали заявлять об обстрелах. В итоге 18 февраля главы ЛНР и ДНР призвали жителей эвакуироваться на территорию России.

В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совета Безопасности. А по его итогам обратился к россиянам. Президент сообщил о принятом решении признать независимость республик. Сразу после этого страны Запада стали вводить против России санкции.

Накануне Совет Федерации разрешил Путину использовать Вооруженные силы страны за рубежом. Заместитель министра обороны Николай Панков отметил, что власти Украины встали «на путь насилия и кровопролития», акцентировал внимание на том, что на границах Донецкой и Луганской народных республик создана 60-тысячная военная группировка, включая тяжелую бронетехнику, ракетные комплексы и системы залпового огня.