Подразделения миротворцев Армении доставлены из Казахстана домой тремя российскими Ил-76.

Миротворцы Армении из состава коллективных сил ОДКБ, задействованных в Казахстане, охраняли социально-значимые объекты. Теперь миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, и миротворцы возвращаются обратно.

Ранее одиннадцать самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили в места постоянной дислокации миротворцев Белоруссии и Таджикистана. А контингент Киргизии вернулся из Казахстана самостоятельно, совершив марш на штатной технике.

Вернулась домой и часть задействованных российских подразделений. Так, например, в Иваново приземлились четыре Ил-76 с бойцами ВДВ. Посадка прошла успешно, несмотря на крайне сложные погодные условия.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов