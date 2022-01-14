Миротворческий контингент Киргизии вернулся домой после операции ОДКБ в Казахстане
Подразделения миротворческого контингента Киргизии, задействованные в операции ОДКБ в Казахстане, прибыли в пункты постоянной дислокации в своей стране. Об этом сообщает Минобороны России.
Миротворцы Киргизии совершали марш самостоятельно, на штатной технике - их пункты постоянной дислокации отделяло от Алма-Аты всего лишь несколько сотен километров.
Также сообщается, что десять Ил-76 ВТА РФ доставили белорусских миротворцев из Казахстана в Минскую область. А еще один Ил-76 привез домой миротворческий контингент из Таджикистана.
Ранее четыре самолета Ил-76 с российскими десантниками вернулись из Казахстана в пункт постоянной дислокации в Иваново. Экипажи успешно приземлились в сложнейших погодных условиях.
Роль военно-транспортной авиации ВКС России в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане была высоко оценена президентом России Владимиром Путиным.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов