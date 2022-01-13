Четыре самолета Ил-76 с российскими десантниками вернулись из Казахстана в пункт постоянной дислокации в Иваново

Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, которые выполняли задачи по охране социально-значимых объектов в Казахстане, вернулись в пункт постоянно дислокации в Иваново. Перелет был осуществлен четырьмя самолетами Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома «Алма-Аты» на аэродром «Иваново-Северный».

Экипажи военно-транспортных самолетов профессионально выполнили посадку в сложных погодных метеоусловиях при сильном боковым ветре, низкой облачности и плохой видимости. Кроме того, на летном поле аэродрома состоялась торжественная церемония встречи миротворцев, выполнивших все поставленные задачи.

По окончании торжественного митинга личный состав приступил к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации.

Миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Таджикистана будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России. Подразделение миротворцев Киргизия совершат марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов.