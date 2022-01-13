Руководитель миротворцев ОДКБ в Казахстане объявил об успешном завершении операции

Руководитель миротворческими силами ОДКБ в РК и командующий ВДВ России Андрей Сердюков объявил об успешном завершении операции в Казахстане.

«Миротворческая операция по оказанию помощи народу Казахстана успешно завершена, задачи контингента коллективных миротворческих сил ОДКБ выполнены», - сказал он на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии ОДКБ.

Сердюков вспомнил объединяющую задействованные контингенты разных народов историю ратных подвигов. По его словам, отцы и деды миротворцев плечом к плечу стояли на пути немецких захватчиков в суровые годы Великой Отечественной.

«Мы помним испытания на дорогах Афганистана и совместное решение задач по борьбе с международным терроризмом. Не один раз мы на деле доказывали, что являемся единой силой, способной совместно решить любые, самые сложные задачи. Вот и сегодня, стоящие в совместном строю военнослужащие, плечом к плечу встали на защиту казахского народа, не позволив преступными и террористическим группировкам посягнуть на конституционный строй и целостность Казахстана», - отметил он.

По словам Сердюкова, в процессе выполнения задач миротворцы видели искренность и дружелюбие в глазах простых людей, не раз слышали слова благодарности в свой адрес. Это, как отметил руководитель миротворческой группировки, лучшая награда за ратный труд военнослужащих.

«За короткий промежуток времени вы смогли обеспечить безопасность граждан, оказать помощь в стабилизации обстановки и обеспечить бесперебойность работы жизненно важных объектов», - подчеркнул Сердюков.

Также он выразил благодарность миротворцам за четкие и решительные действия, безупречность в выполнении воинского долга. Кроме этого, была выражена признательность руководству Казахстана за помощь в решении вопросов по обеспечению жизни и быта миротворческого контингента.

Ранее сообщалось, что миротворцы ОДКБ начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана.

Также на церемонии генеральный секретарь ОКДБ Станислав Зась заявил, что ВКС РФ быстро перебросили в Казахстан более двух тысяч миротворцев и 250 единиц техники в рамках миссии ОДКБ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов