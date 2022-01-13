Экипажи самолетов ВТА РФ с миротворцами сели в Иваново в сложнейших погодных условиях

Экипажи самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с миротворцами ОДКБ из Казахстана выполнили посадку на аэродроме Иваново в сложнейших погодных условиях.

Сложности посадки были обусловлены интенсивными осадками, сильным боковым ветром, низкой облачностью и плохой видимостью.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что ВКС РФ перебросили в Казахстан более двух тысяч миротворцев и 250 единиц техники в рамках миротворческой операции.

Один из миротворцев пообщался с корреспондентом «Звезды» и поделился эмоциями после завершения операции ОДКБ в Казахстане.

А президент России Владимир Путин отметил важную роль миротворцев в стабилизации ситуации в Казахстане и попросил Шойгу проанализировать действия миротворцев РФ в Казахстане - успешный опыт должен быть учтен.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов