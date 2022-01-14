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Подразделение миротворцев Таджикистана доставлено домой из Казахстана самолетом ВТА РФ

16:43 14.01.2022
Миротворцы Таджикистана выполняли в Казахстане задачи по охране социально-значимых объектов. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Подразделение вооруженных сил Таджикистана из состава коллективных миротворческих сил ОКДБ, доставлено из Казахстана в на аэродром Гиссар в Таджикистане самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Об этом сообщает Минобороны России.

Миротворцы Таджикистана выполняли в Казахстане задачи по охране социально-значимых объектов. 

Российский транспортный самолет Ил-76 доставил в Таджикистан как личный состав, так и технику миротворческого контингента Республики. 

Тяжелый транспортный самолет Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций. В том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; Топливозаправщик Ил-78; Медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос», для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; Летающая лаборатория Ил-76ЛЛ, для отработки и испытания авиационных двигателей.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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