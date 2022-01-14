Десять Ил-76 ВТА РФ доставили белорусских миротворцев из Казахстана в Минскую область

Десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили белорусских военных из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана в Минскую область. Об этом сообщает Минобороны России.

Самолеты перевезли под Минск как личный состав, так и технику белорусского миротворческого контингента.

Миротворческие контингенты Армении и Таджикистана также будут доставлены в пункты постоянной дислокации российскими военными самолетами. Подразделение миротворцев Киргизии совершает марш в пункт постоянной дислокации самостоятельно, на штатной технике.

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов ВТА РФ с вернувшимися из Казахстана миротворцами сели в Иваново в сложнейших погодных условиях.

Транспортный самолет Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов