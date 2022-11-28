В стране и мире Обезумевшие от крови: кто виновен в расстреле российских военных на Украине Алексей Курильченко Виталий Акиньшин Зашкаливающая, нечеловеческая и садистская жестокость - это лицо нынешней киевской власти и ее боевиков. Кадры расправ над российскими военнопленными и гражданскими лицами - не вписываются ни в какие Конвенции, это невозможно назвать даже военным преступлением - это психиатрический диагноз. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Кадры расстрела российских военных украинскими националистами буквально в считанные часы облетели весь мир. Видеоролик, сделанный в бравурном стиле, под музыку, показывает как один за другим под прицелом укронацистов, из здания, подняв руки над головой, выходят российские военные. В следующем кадре, с беспилотника, видно, что все пленные убиты, судя по характерным следам, выстрелами в голову. Официальное письмо с свидетельствами жестокого преступления украинских нацистов Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу и, как заявили в Кремле, начала собственное расследование. «Россия будет делать все, что возможно, в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен. Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чтобы придать чудовищному преступлению украинских неонацистов максимальную огласку, Госдума уже в начале недели приняла обращение к парламентам государств мира. В официальном документе говорится, что хладнокровные убийцы, были настолько уверены в своей безнаказанности, что снимали все происходящее на видео. Таким образом, киевский режим еще раз показал всю свою нацистскую сущность. «Депутаты Государственной Думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей», - говорится в обращении. Виновные в жестоком расстреле российских военных, и это абсолютно единогласное мнение депутатов Госдумы, должны быть найдены и наказаны. И речь не только о конкретных исполнителях убийства. «На войне, в тюрьме и в тайге свои неписаные законы. То, что сделали эти выродки, в неписаные законы не укладывается, так делать нельзя даже на войне. Это значит, что они понесут заслуженную кару. И не только те, кто это сделал, не только их командиры, которые должны были это остановить, но и все до главкома ВСУ и до президента этого псевдогосударства», - заявил депутат Андрей Картаполов. «Это не люди, это звери. К сожалению этих зверей много среди нацистов. Но если такие люди будут ходить по земле, это опасно. + Этих людей надо судить, приговаривать», - заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Реакция Запада на требование России дать оценку действиям украинских неонацистов была насколько же циничной, настолько и ожидаемой. Посол США по вопросам международной уголовной юстиции Бет Ван Шаак, говорят в МИД России, заявила, что военных преступлений со стороны России, они фиксируют намного больше, чем со стороны Киева. Доказательств этому никаких не привела, при этом, осудить расстрел российских военных, чиновница отказалась. О том, что США фактически покрывают преступления украинских боевиков, на минувшей неделе заявили в посольстве России в США. «Киевский режим до сих пор не понес наказание за свои преступления. США и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют украинские власти. Здесь все очень быстро "забывается". Чего стоят, например, убийство Дарьи Дугиной, удары по следственному изолятору в Еленовке и вокзалу в Краматорске, обстрелы спальных районов Донецка, трагедия 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе? Мы никогда не забудем чудовищные записи убийств безоружных солдат, которых неонацисты заставили лечь на землю, а потом безжалостно расстреляли», - заявил а посольстве РФ в США. После того, как видеоролик с расстрелом наших военных попал в сеть, украинские паблики, сначала, преподносили его, как очередную перемогу на Луганском направлении. Спустя несколько часов, когда толи дошло, толи, как это часто бывает на Украине, подсказали западные руководители, информационный фон резко развернули. И вот уже новое сообщение: Генпрокуратура Украины начала расследование, правда против расстрелянных российских солдат. По версии весьма своеобразного укроправосудия, в расстреле российских военных, виновны российские военные. «Из отдельных фрагментов видео с предполагаемым расстрелом российских пленных можно сделать вывод - это военнослужащие РФ совершили военное преступление, инсценировав сдачу в плен и начав стрелять в украинских военных. В таком случае российские военнослужащие не могут считаться военнопленными, а являются ведущими бой и совершающими вероломство. Ответный огонь не является военным преступлением»», - заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. «22 ноября на Украине было объявлено о начале расследования этого убийства и вроде бы западные журналисты, которым нужно было хоть что-то, хоть какой-то малейший шанс, для того чтобы хотя бы придерживаться человечности, в освещении этих материалов, вроде бы вздохнули с облегчением. Но, как же, киевский режим заявил о расследовании. А потом последовал удар по всему либеральному миру. Киевский режим заявил о том, что в смерти военнопленных, безоружных напомню, виноваты сами российские военнослужащие», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В том, какими будут итоги расследования украинской генпрокуратуры, сомневаться не приходится. И, похоже, в Киеве искренне верят, что признание виновными в гибели российских военных их же самих на Западе всех устроит. Оказалось все не так гладко. В минувшую пятницу верховный комиссар ООН по правам человека призвал провести независимое, детальное судебно-медицинское расследование и установить истинных виновных. «Исключительно важно, чтобы все сообщения о произвольных казнях были расследованы полностью в манере, которая является - и таковой видится - независимой, беспристрастной, тщательной, транспарентной, быстрой и эффективной», - заявил Фолкер Тюрк. В том, что киевский режим лжет, уверены и читатели французского издания Figaro. Поверить в то, что заявляет Киев, глядя на кадры расстрелянных российских военных, пишут многие, просто невозможно. «Киев признается в убийстве российских солдат, но оправдывается тем, что они инсценировали сдачу в плен. Всем ясно, что это ложь. На видео бойцы ВС РФ лежат на земле лицом вниз, а руки у них находятся за спиной», - пишет пользователь. «Людей принимают за идиотов, потому что видно, что сдавшиеся в плен россияне безоружны. Но все равно найдутся те, кто проглотит это объяснение, так как лишь русские «плохие». Конфликт всегда жесток с каждой стороны, и украинцы не святые», - пишет другой пользователь. Выяснить, кто именно участвовал в расстреле российских военных, оказалось не сложно. Один из тех, кто присутствовал на видео - Назарий Михайловский 1993 года рождения. Уроженец Волынской области. Второй - Артур Бортничук, также 1993 года и, также родом из Волынской области. По данным спецслужб, оба служат в составе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Известно, что оба боевика бывшие КВН-щики. Играли в команде «Следствие вели» Харьковского университета МВД. Удалось вычислить еще одного участника зверского преступления. Это американский наемник Крис Наганума. По информации с его же странички в соцсетя, в зону спецоперации он прибыл совсем недавно, якобы чтобы повидать своих друзей-наемников. «По сообщению американского ТГК Крис Наганума прибыл на Украину восемь дней назад. Он приехал навестить американскую команду наемников под названием FOG - Task Force 31 и сейчас находится там в качестве боевого журналиста. Наганума - бывший пехотинец армии США и в настоящее время фотографирует и тренируется с этой командой американских наемников», - пишет журналист Руслан Осташко. После жестокого убийства наших военных, бойцы подразделений Луганской Народной республики объявили настоящую охоту на боевиков 80-й штурмовой бригады киевского режима. И ликвидация их лишь дело времени. «Все те, кто были причастны к данному преступлению, понесут заслуженное наказание. Для наших военнослужащих они цель номер один. И в любом случае они будут ликвидированы», - заявил официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко. Впрочем, уже в начале недели стало известно, что нашим бойцам удалось устранить одного из участников расстрела. Это Роман Русник - боевик 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которая также участвовала в боях в Макеевке. И случай с расстрелом в Макеевке далеко не единственный. Откровенные садисты с удовольствием снимают зверства и выкладывают их сеть. Издевательски посмеиваясь, боевики добивают лежащих на земле, раненых российских солдат. Страшные кадры сделаны ориентировочно весной в Киевской области. Нацисты вытаскивают пленных с завязанными глазами из автомобиля. В следующем видео уже закапывают застреленного в голову солдата. Наглядный пример того, с кем воюет российская армия. «Мы не воюем с "братьями". Мы воюем с обезумевшими от крови маньяками. Мы воюем с государством, где русофобия возведена в ранг национальной политики. Ни один маньяк никогда не остановился добровольно, так и Украина никогда не остановится в своем желании нас убивать», - сообщает военкор Владлен Татарский. «Убийство русских становится модным. Торты с фотографиями погибших русских солдат едят в Киеве гламурные тусовщики. Разная мразь из сбежавших певцов, актеров и другой пены, собирает деньги на убийство русских», - пишет Владлен. И нет никаких сомнений, что все эти зверства происходят от чувства полной безнаказанности и с молчаливого согласия западных кураторов киевского режима. Чего стоит только заявление так называемой правозащитной организации Human Rights Watch, которая призвала украинские власти, и это верх цинизма, не выкладывать в сеть ролики с убийствами и унижениями российских военных. То есть, правозащитная организация не призывает не убивать пленных, а просит просто не выкладывать это в сеть. «На западе пытаются не замечать террористические методы, которыми пользуются Вооруженные силы Украины, при ведении и боевых действий и те зверства, которыми украинские неонацисты подвергают военнопленных, местных граждан, проживающих на территории, находившихся под контролем России. Схожесть этих зверств с преступлениями в годы Великой Отечественной войны - ужасает», - сообщает Мария Захарова. Все эти зверства над пленными можно было бы списать на единичные случаи, списать на неадекватные действия сумасшедших садистов, попавших в зону военных действий. Но на Украине сейчас это едва ли не официальная идеология. Шутки на крови там в последнее время пользуются большой популярностью. Например, номер украинского комика называется «Танцы с пленными, которые разминируют минные поля». «Можно сделать шоу "Танцы с пленными", где они разминируют наши города. Та-та -таа, бух, ой! Пара номер семь из Петербурга, вылетает», - произносит со сцены комик. И люди в зале смеются. Им смешно. Или, например, популярная на Украине юмористическая программа «Дизель шоу». Номер про российского военнопленного. «Жил я себе спокойно, жил и не тужил. И вот тут повестка! Военкомат, автобус, бух-бух, госпиталь и вот я слава богу, здесь в плену», - говорит артист. И снова в зале истерический смех. А вот, что рассказывают те, кто побывал в украинском плену. На этой неделе в результате обмена из украинского плена были возвращены 94 российских военных. И, по их рассказам, каждый из них подвергался постоянным издевательствам. «И один мой тоже знакомый попал к батальону Азов*. Там его и били и иголки под ногти загоняли», - рассказал военнослужащий. «В шесть утра подъем и до 10 вечера на улице ходили постоянно. Ну, работали там. Ну да, заставляли конечно, с простреленными коленями заставляли идти, ползти, такое было. Ну вообще привезли на лагерь, прострелены оба колена, ему ползи, как хочешь все равно», - рассказывает военнослужащий. Что такое зверства украинских боевиков теперь узнали и жители городов и населенных пунктов, которые временно перешли под контроль киевских неонацистов. Страшные свидетельства приходят из Херсона, где боевики убивают родителей студентов, только за то, что своих детей они отправили учиться в российский Крым. По данным временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александра Малькевича, в самом городе боевики ВСУ убили 100 человек, еще около 200 гражданских пропали без вести. И задержания людей происходят каждый день. Нечто подобное уже происходило в истории Украины, когда в 1943 году националисты из ОУН-УПА**, помимо 200 тысяч поляков уничтожили около 30 тысяч украинцев. Жестокость, которая поразила тогда даже их немецких командиров. И, вот, на фоне всех этих преступлений киевского режима, в понедельник Парламентская Ассамблея НАТО приняла решение признать Россию государством-террористом. «Российские руководители действуют как настоящие террористы, демонстрируя беспрецедентное варварство - удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Мы должны действовать, их нужно судить как террористов в международных трибуналах», - заявил председатель ПА НАТО Жоэль Гарьо-Майлям. Правда, решение парламентской ассамблеи НАТО никого ни к чему не обязывает, а ее резолюция имеет лишь рекомендательный характер. То есть участники ассамблеи выдают желаемое за действительное. Оговорка генсека НАТО Столтенберга, по время выступления на мероприятии, лишь подтверждает это. «Никто не должен поддерживать Украину…ой, простите Россию, Россию в ее попытках оккупировать Украину. Никто не должен оказывать поддержку незаконному нападению на Украину», - сказал Столтенберг. Очевидно, что поощряя киевский режим в его откровенно террористической деятельности, Запад намеренно усугубляет военный конфликт на Украине. Очевидно, что молчаливо поощряя зверские убийства российских военнопленных, Запад лишь подтверждает правильность решения о начале специальной военной операции на Украине. *«Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. ** Украинская повстанческая армия, вооруженное ответвление Организации украинских националистов - признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация. Экспертное мнение и аналитика