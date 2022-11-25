Пятьдесят освобожденных российских военных прибыли на аэродром Чкаловский: кадры

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На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился военно-транспортный самолет Ил-76. Данный борт доставил на Родину 50 освобожденных из украинского плена российских военнослужащих. Они были обменены по формуле 50 на 50 накануне.

Сутками ранее в Севастополь прибыли автобусы с освобожденными из плена бойцами ВС России. До этого Минобороны РФ сообщало о вызволении из плена 35 российских военнослужащих. Освобожденные военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях оборонного ведомства РФ.

Тогда один из освобожденных бойцов рассказал о пытках националистов над ними. Он отметил, что его товарища пытали током: «было и 220 вольт, и 320 вольт».