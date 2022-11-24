«Заставляли ползти с прострелянными коленями»: вернувшийся из плена боец ВС РФ о зверствах националистов

Как рассказывает российский военнослужащий, некоторых пленных заставляли идти и ползти с прострелянными коленями.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вернувшийся после обмена российский военнослужащий рассказал «Звезде» о зверствах в плену у украинских националистов.

«Я провел лично там два месяца. Обращались когда как. Были такие офицеры, что ужасно… Некоторых заставляли с прострелянными коленями идти и ползти. Ну, вообще привезли на лагерь одного. Простреляны оба колена, а ему - ползи, как хочешь, нам все равно», - вспоминает освобожденный военнослужащий ВС РФ.

Ранее другой освобожденный из вражеского плена российский военнослужащий рассказал о пытках украинских боевиков. По его словам, его товарища били током 220 и 320 вольт.

Возвращение 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, произошло поздним вечером накануне. Самолетами ВКС РФ их доставят для лечения и реабилитации, всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов