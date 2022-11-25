Освобожденный солдат рассказал о главном издевательстве в украинском плену

Во Львове российских военнопленных выгоняли на улицу утром и держали там до вечера.

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В украинском плену российских солдат держали на холоде целыми днями. Об этом рассказал один из освобожденных бойцов Вадим.

«Самое главное издевательство - это холод. В СИЗО еще более-менее, там никто не трогает особо, только если на допросы поднимут. А все остальное - это во Львове было, там лагерь для военнопленных, там ужасно. Там постоянно холодно», - пояснил он.

Вадим показал небольшую ранку на ухе и сказал, что такие же можно увидеть у его товарищей. Несмотря на холодную погоду, шапок пленным, конечно же, не давали. А работать на улице приходилось много: в шесть утра всех поднимали и заставляли идти работать.

«С утра до вечера, до отбоя, люди на улице. Работать в каком-то теплом месте - это как поощрение», - поделился освобожденный военнопленный.

Ранее собщалось, что на аэродром Чкаловский прибыли пятьдесят освобожденных российских военных. Их обменяли на такое же число пленных украинских солдат.