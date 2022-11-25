В ООН призвали максимально расследовать обстоятельства расстрела российских военных на Украине

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Обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть максимально расследованы, а виновных нужно привлечь к ответственности. Об этом заявил верховный комиссар по правам человека Организации объединенных наций Фолькер Тюрк. Он отметил, что кадры расправы являются подлинными.

«Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, указывающий на то, что эти вызывающие тревогу видеоролики с высокой вероятностью являются подлинными... Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности», - цитирует РИА Новости слова комиссара.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил о необходимости тщательно расследовать сообщения о расстреле украинскими националистами российских военнопленных. Он также указал, что ООН обеспокоена любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает.

Напомним, в Сети ранее появилось видео, на котором запечатлена жестокая расправа украинских радикалов над безоружными российскими военнопленными. В Минобороны России заявили, что это зверское убийство - не первое и не единственное военное преступление со стороны киевского режима, и его не удастся представить в качестве «трагического исключения», а украинский лидер Владимир Зеленский со своими приспешниками ответит за каждого убитого и замученного перед судом истории и народами обеих стран.