МО РФ: зверское убийство российских пленных - распространенная практика среди украинских боевиков

За убийство каждого российского военнослужащего президент Украины Владимир Зеленский и его приспешники ответят перед судом, заявили в ведомстве.

© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Убийство российских военнопленных — распространенная практика среди украинских боевиков. Об этом заявили в Министерстве обороны России, комментируя убийство российских военнослужащих.

Как заявили в ведомстве, «намеренное и методичное убийство выродками ВСУ» более десяти безоружных российских военнослужащих выстрелами в голову в качестве «трагического исключения» представить не удастся.

«Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями», — подчеркнули в МО РФ.

В ведомстве при этом отметили, что сдавшиеся плен украинские радикалы содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными. В ведомстве добавили, что за убийство каждого российского военнослужащего президент Украины Владимир Зеленский и его приспешники ответят перед судом.

Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлен расстрел украинскими националистами сдавшихся в плен российских военных.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.