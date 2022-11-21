ГД: расправа с пленными подтвердила нацистскую сущность киевской власти

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Депутаты Госдумы призвали мировое сообщество «однозначно осудить преступления киевского режима» и оказать содействие в привлечении к ответственности непосредственных участников, пособников и покровителей беззаконной казни российских военнопленных. Об этом говорится в проекте постановления о заявлении Госдумы «В связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных».

В тексте документа подчеркивается, что «депутаты с негодованием восприняли сообщение об очередном кровавом преступлении киевского режима - расстреле российских военнослужащих, оказавшихся в плену», и отмечена нацистская сущность киевской власти.

«Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежачим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий. Кадры садистской расправы, ставшие достоянием общественности, вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных», - говорится в проекте заявления.

Депутаты считают казнь «умышленным убийством военнопленных» и грубейшим нарушением Украиной норм международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года и Конвенции против пыток 1984 года.

Депутаты призывали «парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей».

Кроме того, в проекте заявления депутаты Госдумы предлагают «коллективному Западу отказаться от поддержки нацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины, предводители которой своими провокациями толкают и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе».