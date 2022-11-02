Активность НАТО и ядерный шантаж Киева: о чем говорил Шойгу на совместной коллегии с Минобороны Белоруссии

В современных реалиях, цели коллективного Запада не изменились и за последние десятилетия стали еще более агрессивными и циничными, отметил глава оборонного ведомства.

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Численность группировки НАТО в Восточной и Центральной Европе с февраля выросла в 2,5 раза и теперь составляет 30 тысяч человек. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии. Министр отметил, что альянс создает новые многонациональные батальоны у наших границ. На совместной коллегии Шойгу особо подчеркнул: Минск был и остается ближайшим соседом Москвы, ее верным союзником и надежным партнером.

«В мире стремительно нарастает напряженность, разрушаются основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов и усиливается конфронтация между Западом и Россией. Киевский режим прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты, заказные убийства, обстрелы тяжелым вооружением мирных жителей, использование их в качестве живого щита. Всего этого страны Запада стараются не замечать. Более того - поощряют эскалацию конфликта на Украине. Постоянно идет накачивание украинских вооруженных сил современным вооружением и боеприпасами. НАТО обеспечивает их развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников, ведет против нас информационную и санкционную войну», - заявил Шойгу.

Без прямой поддержки Североатлантического альянса не обходится ни одно провокационное действие или заявление из Киева. Многими уже стало забываться, что едва ли не главной причиной ускорения процесса принятия республик Донбасса в состав России было именно заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании отказаться от безъядерного статуса официального Киева и угроз применения атомного оружия.

«США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например - провокации в отношении Запорожской АЭС. Знаем о попытках Киева создать "грязную" ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России. Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе - своих союзников в Европе», - напомнил министр обороны России.

Цели коллективного Запада не только не изменились за последние десятилетия, они стали еще более агрессивными и циничными. Практически прямым текстом регулярно звучат заявления от ведущих политиков и военных из стран НАТО о необходимости уничтожения экономики, военного потенциала России, лишения нашей страны любой возможности проводить самостоятельную политику.

«В конце июня на Мадридском саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция блока, где Российская Федерация названа главным источником угроз безопасности. В связи с этим Альянс намерен перейти от "сдерживания России путем передового присутствия" к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на "восточном фланге", вблизи наших границ. В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться. Под ударом окажутся и наши союзники, прежде всего братская Республика Беларусь», - сказал Сергей Шойгу.

Именно поэтому первоочередная задача, которая поставлена перед оборонными ведомствами двух стран, обеспечение военной безопасности Союзного государства. Тесное взаимодействие идет на самых разных уровнях. Генеральные штабы находятся в постоянном контакте, проводятся учения всех видов и родов войск - от стратегических маневров, как, например «Запад», до тренировок подразделений на уровне рот.

«Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС. Решением президентов наших стран с 22 октября на территории Республики Беларусь проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск. Продолжаем формировать единое оборонное пространство. Принята общая Военная доктрина, ведется совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также Единая система противовоздушной обороны», - отметил министр.

В условиях непростой обстановки на границах Союзного государства, продолжается планирование новых совместных учений. Уже сейчас начата подготовка к главным российско-белорусским маневрам предстоящего года «Щит Союза - 2023».