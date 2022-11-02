Шойгу констатировал рост группировки НАТО у границ России в 2,5 раза с февраля

Сергей Шойгу отметил, что в конце июня на Мадридском саммите в НАТО приняли новую стратегическую концепцию блока. Россия там названа главным источником угроз безопасности.

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Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал рост группировки войск НАТО у границ России.

«В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более тридцати тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться», - заявил Шойгу в ходе заседания коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.

Он добавил, что в конце июня на Мадридском саммите в НАТО приняли новую стратегическую концепцию блока. Россия там названа главным источником угроз безопасности. Поэтому в НАТО собираются перейти от «сдерживания России путем передового присутствия» к организации полномасштабной системы коллективной обороны на «восточном фланге» - вблизи границ Российской Федерации.

Сергей Шойгу подчеркнул, что под ударом в этом случае окажутся и союзники России - прежде всего Белоруссия.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов