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Шойгу заявил, что действия НАТО ставят под удар союзников РФ, особенно Белоруссию

12:18 02.11.2022
Белоруссия остается верным союзником России на фоне конфронтации с Западом, отметил министр.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Увеличение числа войск Североатлантического альянса в рамках усиления на восточном рубеже ставит под удар союзников России, особенно Белоруссию. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран.

«Под ударом окажутся и наши союзники, прежде всего братская Республика Беларусь», - сказал он.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что Белоруссия была и остается верным союзником и надежным партнером РФ. В российском Минобороны считают приоритетом военную безопасность Союзного государства, добавил министр.

Также Шойгу заявил, что в Белоруссии еще с 22 октября проводится боевое слаживание региональной группировки войск.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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