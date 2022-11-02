Шойгу заявил, что США используют ситуацию вокруг Украины для ослабления других стран

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Вашингтон использует ситуацию, сложившуюся в связи с конфликтом на Украине, чтобы ослабить остальные страны, в том числе европейских союбзников, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе своих союзников в Европе», - сказал он на заседании совместной российско-белорусской коллегии.

По мнению главы российского оборонного ведомства, Запад хочет лишить Россию возможности вести независимую внешнюю политику. Шойгу обвинил западные страны в поощрении эскалации конфликта на Украине.

Накануне, 1 ноября, на селекторном совещании Шойгу заявил, что удары высокоточным оружием снижают военный потенциал Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов