Шойгу констатировал демонстративное игнорирование Западом ядерного шантажа Киева

Глава российского оборонного ведомства, в частности, напомнил о провокациях на Запорожской атомной электростанции.

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Соединенные Штаты и страны Европы демонстративно игнорируют ядерный шантаж со стороны официального Киева, уверен министр обороны РФ Сергей Шойгу. В частности, он напомнил о провокациях на Запорожской атомной электростанции.

«США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской АЭС», - сказал он на совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии.

Глава российского оборонного ведомства заявил, что в России знают о попытках Украины сконструировать так называемую грязную бомбу и готовности разместить у себя ядерное оружие стран НАТО.

Также Шойгу констатировал поощрение западными странами эскалации конфликта на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов