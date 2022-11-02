Шойгу: приоритетная задача МО РФ - обеспечение военной безопасности Союзного государства
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что приоритетная задача МО РФ - это обеспечение военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Он сказал это на заседании совместной коллегии с Минобороны Белоруссии.
«Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС», - добавил Шойгу.
Также Сергей Шойгу заявил, что в Белоруссии еще с 22 октября проводится боевое слаживание региональной группировки войск.
Кроме этого, министр обороны России констатировал, что с февраля военная группировка НАТО у границ РФ выросла в 2,5 раза.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов