Шойгу: приоритетная задача МО РФ - обеспечение военной безопасности Союзного государства

Министр обороны России добавил, что регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки с белорусскими военными.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что приоритетная задача МО РФ - это обеспечение военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Он сказал это на заседании совместной коллегии с Минобороны Белоруссии.

«Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС», - добавил Шойгу.

Также Сергей Шойгу заявил, что в Белоруссии еще с 22 октября проводится боевое слаживание региональной группировки войск.

Кроме этого, министр обороны России констатировал, что с февраля военная группировка НАТО у границ РФ выросла в 2,5 раза.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов