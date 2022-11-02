Шойгу: в Белоруссии с 22 октября проводится боевое слаживание региональной группировки войск
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Белоруссии еще с 22 октября проводится боевое слаживание региональной группировки войск.
«Решением президентов наших стран с 22 октября на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск», - сказал Шойгу на заседании совместной коллегии оборонных ведомств стран Союзного государства.
Сергей Шойгу констатировал продолжение формирование единого оборонного пространства Россией и Белорусией.
Кроме этого, он подчеркнул, что приоритетная задача Минобороны России в сложившейся международной обстановке - обеспечение военной безопасности Союзного государства.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов