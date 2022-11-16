Экс-разведчик США: НАТО может поставить Украине более совершенные системы ПВО после инцидента в Польше

Скотт Риттер также отметил, что Польша и прибалтийские страны пытаются втянуть в украинский конфликт НАТО, обвиняя в произошедшем РФ.

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НАТО может использовать инцидент с падением ракет в Польше для поставки Украине более совершенных систем противовоздушной обороны. Об этом в беседе с RT заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер.

«Думаю, НАТО, разбирая этот случай, рассмотрит возможность внедрения более совершенных систем противовоздушной обороны», - сказал он.

Комментируя инцидент, Риттер также указал, что Польша и прибалтийские страны «ищут драки, которую самостоятельно не потянут». Все обвинения России в инциденте, по его словам, являются частью схемы Варшавы по втягиванию НАТО в украинский конфликт.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении в Пшеводуве в Люблинском воеводстве на границе с Украиной двух ракет. В результате инцидента погибли два человека. Утверждалось, что на территорию Польши упали «российские» ракеты.

В Минобороны России назвали инцидент намеренной провокацией для эскалации обстановки и подчеркнули, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Как отметили в ведомстве, специалисты идентифицировали обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300.

Президент США Джо Байден, находившийся на саммите G7 на Бали, утром 16 ноября созвал экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО. Позже он заявил, что запуск ракет из России «маловероятен». По данным источника Reuters, Байден проинформировал партнеров G7 и НАТО, что ракеты были выпущены из украинской ПВО. Генсек военного блока Йенс Столтенберг подтвердил эту информацию, добавив, что вины Киева в этом нет.

В Польше также подтвердили, что ракеты были выпущены украинской стороной, и заявили, что статью 4 договора НАТО применять, вероятно, необходимости не будет.