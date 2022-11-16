В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-разведчик США: НАТО может поставить Украине более совершенные системы ПВО после инцидента в Польше

Анна Касаткина
16:00 16.11.2022
Скотт Риттер также отметил, что Польша и прибалтийские страны пытаются втянуть в украинский конфликт НАТО, обвиняя в произошедшем РФ.
Экс-разведчик США: НАТО может поставить Украине более совершенные системы ПВО после инцидента в Польше
© Фото: Xander Heinl, imago-images.de, GlobalLookPress
Читайте нас на:

НАТО может использовать инцидент с падением ракет в Польше для поставки Украине более совершенных систем противовоздушной обороны. Об этом в беседе с RT заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер.

«Думаю, НАТО, разбирая этот случай, рассмотрит возможность внедрения более совершенных систем противовоздушной обороны», - сказал он.

Комментируя инцидент, Риттер также указал, что Польша и прибалтийские страны «ищут драки, которую самостоятельно не потянут». Все обвинения России в инциденте, по его словам, являются частью схемы Варшавы по втягиванию НАТО в украинский конфликт.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении в Пшеводуве в Люблинском воеводстве на границе с Украиной двух ракет. В результате инцидента погибли два человека. Утверждалось, что на территорию Польши упали «российские» ракеты.

В Минобороны России назвали инцидент намеренной провокацией для эскалации обстановки и подчеркнули, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Как отметили в ведомстве, специалисты идентифицировали обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300.

Президент США Джо Байден, находившийся на саммите G7 на Бали, утром 16 ноября созвал экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО. Позже он заявил, что запуск ракет из России «маловероятен». По данным источника Reuters, Байден проинформировал партнеров G7 и НАТО, что ракеты были выпущены из украинской ПВО. Генсек военного блока Йенс Столтенберг подтвердил эту информацию, добавив, что вины Киева в этом нет.

В Польше также подтвердили, что ракеты были выпущены украинской стороной, и заявили, что статью 4 договора НАТО применять, вероятно, необходимости не будет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:28 В стране и мире
RT: замгубернатора Херсонской области задержана по делу об экономическом преступлении
16:18 В стране и мире
В Белоруссии заявили, что Киев взорвал мосты на гомельском и мозырском направлении
15:30 В стране и мире
Моравецкий: статью 4 договора НАТО, вероятно, нет необходимости применять
14:53 В стране и мире
Столтенберг: предварительные данные по инциденту в Польше говорят о прилете ракет ПВО Украины
13:45 Армия
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения украинской РЛС беспилотником «Ланцет»
Популярное
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.